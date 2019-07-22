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Espreso.tvОбществоСуд выпустил из СИЗО обвиняемого в терроризме Ефремова

Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в терроризме Ефремова

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест

Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

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