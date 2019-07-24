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Espreso.tvМирЧетверо членов британского Кабмина ушли в отставку перед премьерство Джонсона

Четверо членов британского Кабмина ушли в отставку перед премьерство Джонсона


фото: reuters
Накануне официального начала премьерства Бориса Джонсона в Великобритании четверо членов Кабмина написали заявления об отставке
Об этом сообщает Yahoo News.

"Четверо членов (британского - ред.) Кабмина ушли в отставку накануне премьерства Бориса Джонсона", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие заявления написали министр финансов Филима Хаммонд, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр юстиции Дэвид Гоук и де-факто вицепремьер Дэвид Лиддингтон.

Все они ранее заявляли, что не могут поддерживать премьера, выступающего за выход страны из ЕС без соглашения.

Отмечается, что все эти заявления являются чисто символическими, поскольку уже 24 июля новый премьер страны Борис Джонсон объявит состав нового правительства.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии, и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.

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