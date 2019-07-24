Британия не может усилить присутствие в Персидском заливе: половина кораблей в ремонте
Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные Минобороны.
По данным оборонного ведомства, большая часть фрегатов и эсминцев Королевского флота находятся в длительном ремонте.
В частности, шесть из 13 фрегатов (Тип 23) и три из шести эсминцев (Тип 45) есть на плановом обслуживании и поэтому не могут быть развернуты в Персидском заливе.
Сейчас ВМФ работает над модернизацией двигателей фрегатов для продления срока их службы.
Эсминцы, каждый из которых стоит 1 млрд. фунтов, также проходят глубокую модернизацию после того, как Минобороны признало, что британские корабли плохо приспособлены к жаркому климату Персидского залива.
Ранее Великобритания предложила создать специальную европейскую военно-морскую миссию для охраны кораблей, проходящих через Ормузский пролив.
Это предложение поддержали Франция, Италия, Нидерланды и Дания.
В свою очередь США решили создать международную коалицию для патрулирования этих вод.
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