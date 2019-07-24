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Espreso.tvМирБритания не может усилить присутствие в Персидском заливе: половина кораблей в ремонте

Британия не может усилить присутствие в Персидском заливе: половина кораблей в ремонте


фото: reuters
ВМС Великобритании не имеют достаточного количества исправных кораблей для усиления своей группировки в Персидском заливе из-за агрессивных действий Ирана

Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные Минобороны.

По данным оборонного ведомства, большая часть фрегатов и эсминцев Королевского флота находятся в длительном ремонте.

В частности, шесть из 13 фрегатов (Тип 23) и три из шести эсминцев (Тип 45) есть на плановом обслуживании и поэтому не могут быть развернуты в Персидском заливе.

Сейчас ВМФ работает над модернизацией двигателей фрегатов для продления срока их службы.

Эсминцы, каждый из которых стоит 1 млрд. фунтов, также проходят глубокую модернизацию после того, как Минобороны признало, что британские корабли плохо приспособлены к жаркому климату Персидского залива.

Ранее Великобритания предложила создать специальную европейскую военно-морскую миссию для охраны кораблей, проходящих через Ормузский пролив.

Это предложение поддержали Франция, Италия, Нидерланды и Дания.

В свою очередь США решили создать международную коалицию для патрулирования этих вод.

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