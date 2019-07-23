Кризис в Ормузском проливе: США создают международную коалицию для патрулирования морских путей
23 июля, 2019, 10:46
На фоне блокирования Ираном свободного судоходства в Ормузском проливе и его атак против иностранных танкеров США решили создать международную коалицию для патрулирования вод
Об этом в интервью телеканалу WFTV 9 рассказал глава Госдепартамента Майк Помпео .
"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми. В ней примут участие страны по всему миру", - заявил он.
При этом госсекретарь отметил, что США не хотят войны с Ираном, а лишь хотят, чтобы он изменил свое поведение.
"Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру", - сказал Помпео.
- 18 июля иранские СМИ заявили о захвате Корпусом стражей исламской революции иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе.
- 20 июля Иран назвал причиной захвата танкера в Ормузском проливе нарушение британцами правил судоходства.
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