Кризис в Ормузском проливе: США создают международную коалицию для патрулирования морских путей

23 июля, 2019, 10:46

На фоне блокирования Ираном свободного судоходства в Ормузском проливе и его атак против иностранных танкеров США решили создать международную коалицию для патрулирования вод

Об этом в интервью телеканалу WFTV 9 рассказал глава Госдепартамента Майк Помпео .

"Мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать эти морские пути открытыми. В ней примут участие страны по всему миру", - заявил он.

При этом госсекретарь отметил, что США не хотят войны с Ираном, а лишь хотят, чтобы он изменил свое поведение.

"Мы просто хотим, чтобы они прекратили заниматься террористической деятельностью по всему миру", - сказал Помпео.