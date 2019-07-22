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Espreso.tvСпорт"Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

В понедельник, 22 июля состоялось жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Путь представителей лиг

"Динамо" К - "Брюгге"

"Истанбул" - "Витория" / "Олимпиакос"

"Краснодар" - "Порту"

В случае поражения «Динамо» отправится в Лигу Европы.

Путь чемпионов

"Маккаби" / Клуж - "Селтик" / "Нымме Калью"

ПАОК - "Аякс"

АПОЭЛ / "Сутьеска" - "Карабах" / "Дандолк"

"Марибор" / АИК - БАТЭ / "Русенборг"

"Динамо" З / "Сабуртало" - "Црвена Звезда" / ХИК

Свои матчи "Динамо" проведет 6/7 и 13 августа.

 

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