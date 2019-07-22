"Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
22 июля, 2019, 13:32
Киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В понедельник, 22 июля состоялось жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Путь представителей лиг
"Динамо" К - "Брюгге"
"Истанбул" - "Витория" / "Олимпиакос"
"Краснодар" - "Порту"
В случае поражения «Динамо» отправится в Лигу Европы.
Путь чемпионов
"Маккаби" / Клуж - "Селтик" / "Нымме Калью"
ПАОК - "Аякс"
АПОЭЛ / "Сутьеска" - "Карабах" / "Дандолк"
"Марибор" / АИК - БАТЭ / "Русенборг"
"Динамо" З / "Сабуртало" - "Црвена Звезда" / ХИК
Свои матчи "Динамо" проведет 6/7 и 13 августа.
- 19 июля стало известно, что в матче за Суперкубок Украины за "Динамо" против "Шахтера" не сможет сыграть испанский форвард Фран Соль.
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