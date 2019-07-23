Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор политзаключенному Грибу

23 июля, 2019, 11:29

Верховный суд Российской Федерации 23 июля рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Павлу Грибу

Об этом его отец Игорь Гриб сообщил в Facebook.

"23 июля 2019 в 9:30 в Военной коллегии Верховного суда РФ ... состоится рассмотрение апелляции на приговор от 22 марта, которым Павла приговорили к шести годам", - написал Игорь Гриб.

По словам отца, как сообщило руководство СИЗО-4 (г.. Ростов-на-Дону), после апелляции Павла немедленно направлять отбывать наказание в исправительную колонию.

22 марта российский суд объявил приговор по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого там в "содействии террористической деятельности", - 6 лет заключения.

20-летний Павел Гриб страдает от ряда заболеваний и находится в тяжелом состоянии, он нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении, напомнили в ответ на приговор в Министерстве иностранных дел Украины.

19-летнего в то время Павла Гриба похитили российские спецслужбы 24 августа 2017 года на территории Беларуси, где тогда находился, и перевезли на территорию России, где выдвинули обвинения, которые украинец отвергает.

15 июля СБУ объявила в розыск российского следователя, который занимался делом политзаключенного Гриба