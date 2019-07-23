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Espreso.tvОбществоВерховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор политзаключенному Грибу

Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор политзаключенному Грибу

Верховный суд Российской Федерации 23 июля рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Павлу Грибу

Об этом его отец Игорь Гриб сообщил в Facebook.

"23 июля 2019 в 9:30 в Военной коллегии Верховного суда РФ ... состоится рассмотрение апелляции на приговор от 22 марта, которым Павла приговорили к шести годам", - написал Игорь Гриб.

По словам отца, как сообщило руководство СИЗО-4 (г.. Ростов-на-Дону), после апелляции Павла немедленно направлять отбывать наказание в исправительную колонию.

22 марта российский суд объявил приговор по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого там в "содействии террористической деятельности", - 6 лет заключения.

20-летний Павел Гриб страдает от ряда заболеваний и находится в тяжелом состоянии, он нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении, напомнили в ответ на приговор в Министерстве иностранных дел Украины.

19-летнего в то время Павла Гриба похитили российские спецслужбы 24 августа 2017 года на территории Беларуси, где тогда находился, и перевезли на территорию России, где выдвинули обвинения, которые украинец отвергает.

15 июля СБУ объявила в розыск российского следователя, который занимался делом политзаключенного Гриба

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