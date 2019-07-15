Под Москвой на вертолете разбился инструктор, который учил Путина летать с журавлями
15 июля, 2019, 12:20
В воскресенье, 14 июля, в Подмосковье разбился частный вертолет Robinson R-22M, в результате чего погибли два человека
По данным МЧС РФ, катастрофа произошла в районе села Барское-Мелечкино Солнечногорского района.
Причины аварии пока не установлены.
При этом, как сообщает Коммерсант , одним из погибших оказался глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, известный тем, что был инструктором президента РФ Владимира Путина и сопровождал его во время полета на дельтаплане с журавлями в 2012 году.
Известно, что именно он был за штурвалом вертолета во время аварии.
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