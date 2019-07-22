Усик рассказал, как собирается сорвать "бабок"

22 июля, 2019, 10:03

Украинский боксер Александр Усик поделился планами на будущее

Слова Усика приводит ютуб-канал Behind The Gloves.

"С кем я хотел бы подраться? Скажу так. С Джошуа хотелось бы побоксировать в Лондоне, так как" бабок "можно будет сорвать. А с Руисом боксировать в Америке, ведь так можно" бабок "сорвать. Вот и все", - сказал Усик.