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Espreso.tvСпортУсик рассказал, как собирается сорвать "бабок"

Усик рассказал, как собирается сорвать "бабок"


фото: sportarena.com
Украинский боксер Александр Усик поделился планами на будущее

Слова Усика приводит ютуб-канал Behind The Gloves.

"С кем я хотел бы подраться? Скажу так. С Джошуа хотелось бы побоксировать в Лондоне, так как" бабок "можно будет сорвать. А с Руисом боксировать в Америке, ведь так можно" бабок "сорвать. Вот и все", - сказал Усик.

  • 19 июля стало известно, что украинский боксер Александр Усик перенес дебютный бой в супертяжелом весе с сентября на октябрь.

 

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