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Espreso.tvОбществоУбийство Павла Шеремета: Князев доложит Зеленскому в закрытом режиме

Убийство Павла Шеремета: Князев доложит Зеленскому в закрытом режиме


фото: npu.gov.ua
Глава Нацполиции Сергей Князев доложит президенту Владимиру Зеленскому детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которые находятся в ограниченном доступе

Об этом заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сейчас Нацполиция имеет ряд перспективных направлений по раскрытию убийства Павла Шеремета. Указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе. Я готов лично доложить президенту Владимиру Зеленскому сведения, которые имеют ограниченный доступ (получил постановление от следователя на разглашение сведений досудебного расследования президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МВД Арсену Авакову) ", - заявил Князев.

Зеленский отметил, что после доклада они вернутся к журналистам.

  • Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
  • Убийство Шеремета не было терактом .

 

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