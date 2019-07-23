Убийство Павла Шеремета: Князев доложит Зеленскому в закрытом режиме

23 июля, 2019, 14:32

Глава Нацполиции Сергей Князев доложит президенту Владимиру Зеленскому детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которые находятся в ограниченном доступе

Об этом заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сейчас Нацполиция имеет ряд перспективных направлений по раскрытию убийства Павла Шеремета. Указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе. Я готов лично доложить президенту Владимиру Зеленскому сведения, которые имеют ограниченный доступ (получил постановление от следователя на разглашение сведений досудебного расследования президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МВД Арсену Авакову) ", - заявил Князев.

Зеленский отметил, что после доклада они вернутся к журналистам.