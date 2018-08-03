ГПУ не видит признаков теракта в убийстве Шеремета: атаку направили именно против него

3 августа, 2018, 08:50

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта

Об этом сообщает издание "Украинская права".

Отметим, накануне жена погибшего журналиста Елена Притула обратилась в суд с жалобой на бездействие генпрокурора Юрия Луценко в этом расследовании, что длится уже два года.

В частности, она требовала признать ее потерпевшей по этому делу, а также внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения теракта 20 июля 2016 года, что привело к смерти Шеремета.

Впоследствии Генпрокуратура предоставила объяснения в ответ на иск Притулы, отметив, что производство по делу Шеремета на время его регистрации и на сегодня не имеет признаков теракта.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК предусматривает нарушение общественной безопасности, запугивание населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", - объяснили в ГПУ.

Мощность взрывчатки, которой взорвали автомобиль журналиста, составляла от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Таким образом, это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

В ГПУ отметили, что способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (сиденья водителя) исключают возможность поражения других лиц.

Относительно требования Притулы признать ее потерпевшей в деле, прокуратура ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи ею заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Елены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была выдана памятка о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего, в которых стоят их подписи", - подытожили в ведомстве.