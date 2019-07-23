Турция готова к новой военной операции в Сирии
Об этом сообщает Анадолу .
По словам Чавушоглу, в последнее время наблюдается замедление диалога с Соединенными Штатами Америки относительно ситуации в Сирии. Он добавил, что приостановка переговоров не принесет пользы.
"В последнее время мы наблюдаем некоторое замедление диалога со США по Сирии. Возможно, определенные круги считают, что внимание Анкары переведено на ситуацию в Идлибе и тем самым можно затянуть переговоры по сирийскому вопросу. Однако подобная позиция пользы не принесет", - говорится в заявлении.
Кроме того, турецкий дипломат напомнил, что Вашингтон до сих пор не выполнил свои обязательства в рамках дорожной карты по сирийскому региону Мюнбич. Он отметил, что в случае отсутствия результатов по созданию "зоны безопасности" в Сирии, Турция начнет новую антитеррористическую операцию в регионе.
"Договоренности планировалось выполнить за 90 дней, однако с момента утверждения дорожной карты прошло уже 14 месяцев. Результатов все еще нет. Если в Сирии не будет создана "зона безопасности" и эти районы не очистят от террористов, то есть угроза национальным интересам Турции сохранится, то мы начнем военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат ", - предупредил Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что Турция перебрасывает на границу с Сирией 80 тыс. военных и технику.
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