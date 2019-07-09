Турция перебрасывает на границу с Сирией 80 тысяч военных и технику

"Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы (с Сирией - ред.) продолжается непрерывно", - сообщает издание.

Отмечается, что по сравнению с поставками, которые осуществлялись перед проведением операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", теперь это гораздо больше войск и техники.

"На этот раз было сделано больше поставок, чем в другие разы. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены на границе в течение нескольких месяцев. Эта цифра вдвое превышает количество 40000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году", - указывает издание.

Техника движется колоннами, а также на поездах до железнодорожной станции Искендерун. На маршрутах следования войск и техники приняты широкие меры безопасности.

Операция, которую неоднократно анонсировало турецкое руководство, будет направлена на территории к востоку от Евфрата. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, операция будет комплексной, направленной в самый эпицентр "террористических организаций" (так Анкара называет поддерживаемые Вашингтоном курдские формирования - ред.), и будет начата неожиданно.

По данным СМИ, руководство операцией будет осуществляться с Шанлиурфа и Килис, войска будут атаковать одновременно с более чем 10 точек.