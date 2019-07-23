"Жесткий" Brexit будет трагедией: в Брюсселе отреагировали на избрание Джонсона
Об этом сообщает Reuters.
Во вторник Борис Джонсон был избран лидером британских консерваторов. Он сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра в среду.
Джонсон, лидер кампании в поддержку Brexit перед референдумом о членстве в ЕС в 2016 году, неоднократно заявлял о своем намерении или пересмотреть условленное с блоком соглашение о выходе, или вывести страну из ЕС без соглашения до 31 октября.
"Brexit без соглашения, жесткий Brexit, станет трагедией для всех сторон, не только для Великобритании", - заявил Тиммерманс во вторник. "Мы все пострадаем, если это произойдет", - добавил он.
"Великобритания достигла соглашения с Европейским союзом, и Европейский союз будет придерживаться этого соглашения", - сказал Тиммерманс.
"Мы услышим, что скажет новый премьер-министр, когда приедет в Брюссель... Это лучшее соглашение из возможных", - добавил вице-президент комиссии.
ЕС готовится к "жесткому" Brexit или к еще одной отсрочке выхода Британии, если Джонсон выполнит свои обещания.
Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.
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