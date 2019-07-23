"Жесткий" Brexit будет трагедией: в Брюсселе отреагировали на избрание Джонсона

23 июля, 2019, 16:10

Brexit без соглашения будет трагедией как для ЕС, так и для Великобритании, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на фоне избрания Бориса Джонсона главой Консервативной партии Великобритании

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник Борис Джонсон был избран лидером британских консерваторов. Он сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра в среду.

Джонсон, лидер кампании в поддержку Brexit перед референдумом о членстве в ЕС в 2016 году, неоднократно заявлял о своем намерении или пересмотреть условленное с блоком соглашение о выходе, или вывести страну из ЕС без соглашения до 31 октября.

"Brexit без соглашения, жесткий Brexit, станет трагедией для всех сторон, не только для Великобритании", - заявил Тиммерманс во вторник. "Мы все пострадаем, если это произойдет", - добавил он.

"Великобритания достигла соглашения с Европейским союзом, и Европейский союз будет придерживаться этого соглашения", - сказал Тиммерманс.

"Мы услышим, что скажет новый премьер-министр, когда приедет в Брюссель... Это лучшее соглашение из возможных", - добавил вице-президент комиссии.

ЕС готовится к "жесткому" Brexit или к еще одной отсрочке выхода Британии, если Джонсон выполнит свои обещания.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.