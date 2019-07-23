"Заминирование" ЦИК: здание проверили, взрывчатку не нашли
23 июля, 2019, 21:20
Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии оказалось ложным
Об этом сообщил с места событий журналист Эспрессо.TV Юрий Чмиль.
После поступления сообщения из помещения вывели журналистов, а здание проверили на наличие взрывоопасных предметов. Во время проверки никакой взрывчатки не обнаружили.
По словам Юрия Чмиля, сообщение о заминировании никоим образом не повлияло на работу ЦИК.
Напомним, вечером 23 июля в Киеве неизвестные сообщили о заминировании здания ЦИК .
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