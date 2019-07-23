//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Заминирование" ЦИК: здание проверили, взрывчатку не нашли

"Заминирование" ЦИК: здание проверили, взрывчатку не нашли

Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии оказалось ложным

Об этом сообщил с места событий журналист Эспрессо.TV Юрий Чмиль.

После поступления сообщения из помещения вывели журналистов, а здание проверили на наличие взрывоопасных предметов. Во время проверки никакой взрывчатки не обнаружили.

По словам Юрия Чмиля, сообщение о заминировании никоим образом не повлияло на работу ЦИК.

Напомним, вечером 23 июля в Киеве неизвестные сообщили о заминировании здания ЦИК .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать