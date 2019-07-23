//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" здание ЦИК, журналистов вывели из помещения

В Киеве "заминировали" здание ЦИК, журналистов вывели из помещения

Во вторник, 23 июля, в Киеве поступило сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщил журналист Еспресо.TV Юрий Чмиль.

Журналистов, которые находились в помещении ЦИК, попросили выйти из здания.

Сейчас здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы Верховной Рады.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать