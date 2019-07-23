В Киеве "заминировали" здание ЦИК, журналистов вывели из помещения
23 июля, 2019, 19:44
Во вторник, 23 июля, в Киеве поступило сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии
Об этом сообщил журналист Еспресо.TV Юрий Чмиль.
Журналистов, которые находились в помещении ЦИК, попросили выйти из здания.
Сейчас здание проверяют на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы Верховной Рады.
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