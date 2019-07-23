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Espreso.tvМир"Он будет замечательным": Трамп поздравил Джонсона с избранием премьером Британии

"Он будет замечательным": Трамп поздравил Джонсона с избранием премьером Британии


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона, ранее возглавлявшего британский МИД, с избранием на пост премьер-министра страны

Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам главы Белого дома, Джонсон будет "замечательным" премьером.

"Поздравляю Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет замечательным!" - заявил Трамп.

При этом ранее он уже говорил о своих симпатиях к британскому политику.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.

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