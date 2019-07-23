"Он будет замечательным": Трамп поздравил Джонсона с избранием премьером Британии
23 июля, 2019, 15:56
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона, ранее возглавлявшего британский МИД, с избранием на пост премьер-министра страны
Об этом он написал у себя в Twitter.
По словам главы Белого дома, Джонсон будет "замечательным" премьером.
"Поздравляю Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он будет замечательным!" - заявил Трамп.
Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2019
При этом ранее он уже говорил о своих симпатиях к британскому политику.
Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.
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