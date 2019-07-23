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Espreso.tvМирПравительство Великобритании провело экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера

Правительство Великобритании провело экстренное заседание из-за захвата Ираном танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 22 июля председательствовала на экстренном заседании относительно того, как Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе
Об этом сообщает Радио Свобода.

На встрече речь шла о том, как обезопасить перевозки нефти в стратегическом регионе на фоне обострения отношений между Западом и Ираном. Британские чиновники после встречи сообщили, что министр иностранных дел Джереми Хант планирует 26 июля выступить в парламенте по захвату танкера и 23 его членов экипажа.

В письме в Совет безопасности ООН Лондон настаивает, что танкер законно находился в территориальных водах Омана, когда на его борт попали иранские военные.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о создании международной коалиции для патрулирования морских путей.

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