Обработано более 94% протоколов: "Батькивщина" опережает "ЕС"
23 июля, 2019, 12:08
По результатам обработки 94,20% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины лидирует по-прежнему партия "Слуга народа" с 43,14% голосов
Об этом сообщает сайт ЦИК.
В тройку лидеров также вошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,06%) и ВО "Батькивщина" (8,18%).
Четвертую позицию занимает "Европейская солидарность" (8,12%), замыкает пятерку проходных политсил партия "Голос" (5,84%).
Далее идет "Радикальная партия Олега Ляшко" с результатом 4,01%.
- Напомним, по данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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