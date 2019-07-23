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Espreso.tvОбществоОбработано более 94% протоколов: "Батькивщина" опережает "ЕС"

Обработано более 94% протоколов: "Батькивщина" опережает "ЕС"


фото: reuters
По результатам обработки 94,20% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины лидирует по-прежнему партия "Слуга народа" с 43,14% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК.

В тройку лидеров также вошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,06%) и ВО "Батькивщина" (8,18%).

Четвертую позицию занимает "Европейская солидарность" (8,12%), замыкает пятерку проходных политсил партия "Голос" (5,84%).

Далее идет "Радикальная партия Олега Ляшко" с результатом 4,01%.

  • Напомним, по данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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