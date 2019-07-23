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Espreso.tvОбществоНафтогаз перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов

Нафтогаз перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов


фото: 24tv
НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно перечислил в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Нафтогаз завершил выплату дивидендов за прошлый год - эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальную защиту и развитие инфраструктуры. Наша группа уже который год является самым крупным в бюджете Украины. Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и стремимся создавать наибольшую ценность для наших владельцев - народа Украины", - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, в конце июня компания уже перечислила в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов (30% от чистой прибыли за 2018 год). Всего компания перечислила государству 12,3 млрд грн дивидендов, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

 

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