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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе объяснили, на что потратят деньги от размещения евробондов

В Нафтогазе объяснили, на что потратят деньги от размещения евробондов


фото: tsn
Успешное размещение еврооблигаций, которое НАК "Нафтогаз Украины" провел на прошлой неделе, позволит компании обеспечить выполнение всех бюджетных расчетов

Об этом глава компании Андрей Коболев сказал в интервью Радио НВ.

Он отметил, что компания на прошлой неделе провела успешное размещение облигаций. НАК ожидает, что средства поступят на счета компании в пятницу или в понедельник.

"Мы видели спрос даже на дополнительные средства. К нам сейчас после этого размещения обратились несколько банков с предложениями просто предоставления кредитов по сходным процентным ставкам", - рассказал он.

Коболев добавил, что успешное размещение облигаций позволит компании "выполнить те задачи, которые правительство ставило перед Нафтогазом". Он отметил, что речь идет о наполнении газовых хранилищ газом к началу следующего отопительного сезона и "обеспечении выполнения всех бюджетных расчетов".

 
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