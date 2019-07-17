В Нафтогазе объяснили, на что потратят деньги от размещения евробондов

17 июля, 2019, 12:12

Успешное размещение еврооблигаций, которое НАК "Нафтогаз Украины" провел на прошлой неделе, позволит компании обеспечить выполнение всех бюджетных расчетов

Об этом глава компании Андрей Коболев сказал в интервью Радио НВ.

Он отметил, что компания на прошлой неделе провела успешное размещение облигаций. НАК ожидает, что средства поступят на счета компании в пятницу или в понедельник.

"Мы видели спрос даже на дополнительные средства. К нам сейчас после этого размещения обратились несколько банков с предложениями просто предоставления кредитов по сходным процентным ставкам", - рассказал он.

Коболев добавил, что успешное размещение облигаций позволит компании "выполнить те задачи, которые правительство ставило перед Нафтогазом". Он отметил, что речь идет о наполнении газовых хранилищ газом к началу следующего отопительного сезона и "обеспечении выполнения всех бюджетных расчетов".