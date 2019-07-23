Курьеры Glovo устроили в Киеве акцию протеста: требовали улучшить условия труда

23 июля, 2019, 14:59

22 июля курьеры сервиса доставки Glovo протестовали под офисом компании в Киеве

Об этом сообщает Информатор, который побывал на митинге.

Известно, что под стенами офиса компании собрались около 25 человек. Митингующие требовали улучшить условия труда и отказаться от новой системы начисления зарплат.

По словам курьеров, компания подняла зарплаты сотрудникам, но вместе с тем ужесточила условия получения бонусов.

По словам митингующих, теперь нужно сделать более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату. Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве основной работы, говорят сотрудники Glovo.

Курьеры также отмечают, что по сути являются только зарегистрированными пользователями программы, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся расходы на топливо, амортизацию и страховку.

В компании уже прокомментировали протестную акцию.

"Сейчас доход курьера формируется так: начисляется базовый доход и бонусы. За каждый выполненный заказ курьер получает базовый доход. Бонусы начисляются за несколько выполненных заказов. При этом размер их может меняться, о чем курьеров предупреждают ", - сказали в Glovo в комментарии AIN.UA .

Также в компании отметили, что курьеров всегда предупреждают о подобных изменениях на еженедельных сессиях и через другие каналы коммуникации.