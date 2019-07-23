Курьеры Glovo устроили в Киеве акцию протеста: требовали улучшить условия труда
Об этом сообщает Информатор, который побывал на митинге.
Известно, что под стенами офиса компании собрались около 25 человек. Митингующие требовали улучшить условия труда и отказаться от новой системы начисления зарплат.
По словам курьеров, компания подняла зарплаты сотрудникам, но вместе с тем ужесточила условия получения бонусов.
По словам митингующих, теперь нужно сделать более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату. Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве основной работы, говорят сотрудники Glovo.
Курьеры также отмечают, что по сути являются только зарегистрированными пользователями программы, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся расходы на топливо, амортизацию и страховку.
В компании уже прокомментировали протестную акцию.
"Сейчас доход курьера формируется так: начисляется базовый доход и бонусы. За каждый выполненный заказ курьер получает базовый доход. Бонусы начисляются за несколько выполненных заказов. При этом размер их может меняться, о чем курьеров предупреждают ", - сказали в Glovo в комментарии AIN.UA .
Также в компании отметили, что курьеров всегда предупреждают о подобных изменениях на еженедельных сессиях и через другие каналы коммуникации.
- Напомним, в мае в Барселоне (Испания) под офисом компании Glovo курьеры массово сжигали свои рабочие рюкзаки: так сотни демонстрантов протестовали против политики компании, которая не предусматривает страховки для работников.
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