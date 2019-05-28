В Испании массово сжигают рюкзаки Glovo. Почему

28 мая, 2019, 11:22

В Барселоне (Испания) под офисом компании Glovo курьеры массово сжигают свои рабочие рюкзаки

Так сотни демонстрантов протестуют против политики компании, которая не предусматривает страховки для работников, передает hmarochos со ссылкой Lavanguardia .

Поводом для демонстрации стала ночная ДТП, в котором барселонского курьера сбил мусоровоз.

Сообщается, что протест поддержали несколько профсоюзов в соцсетях. Одна из них, UGT Catalunya, раскритиковала политику Glovo как "ненадежную, незащищенную и опасную занятость".

Известно, что один из демонстрантов прорвал оборону и проник на территорию штаб-квартиры. Около шести вечера 26 мая митинг был прекращен, однако протестующие решили продолжить его 27-го с 12:00.

В Glovo отреагировали на аварию. Было решено разработать процесс страхования для курьеров после расследования ДТП.

Сам протест в компании назвали "неуместным" и попросили прекратить его. В знак солидарности с демонстрантами представители других курьерских платформ выложили на митинге цветы.