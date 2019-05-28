В Испании массово сжигают рюкзаки Glovo. Почему
Так сотни демонстрантов протестуют против политики компании, которая не предусматривает страховки для работников, передает hmarochos со ссылкой Lavanguardia .
Поводом для демонстрации стала ночная ДТП, в котором барселонского курьера сбил мусоровоз.
Сообщается, что протест поддержали несколько профсоюзов в соцсетях. Одна из них, UGT Catalunya, раскритиковала политику Glovo как "ненадежную, незащищенную и опасную занятость".
Известно, что один из демонстрантов прорвал оборону и проник на территорию штаб-квартиры. Около шести вечера 26 мая митинг был прекращен, однако протестующие решили продолжить его 27-го с 12:00.
В Glovo отреагировали на аварию. Было решено разработать процесс страхования для курьеров после расследования ДТП.
Сам протест в компании назвали "неуместным" и попросили прекратить его. В знак солидарности с демонстрантами представители других курьерских платформ выложили на митинге цветы.
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