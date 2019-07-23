ГБР вызвало Кличко на допрос по поводу использования киевской земли
23 июля, 2019, 21:09
Государственное бюро расследований назначило допрос мэра Киева Виталия Кличко на 26 июля
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает РБК-Украина.
"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
В то жевремя, в пресс-службе уточнили, что Кличко вызвали на допрос в качестве свидетеля.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко намерен подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора телеканала 1+1 Александра Ткаченко.
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