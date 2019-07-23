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Espreso.tvОбществоГБР вызвало Кличко на допрос по поводу использования киевской земли

ГБР вызвало Кличко на допрос по поводу использования киевской земли

Государственное бюро расследований назначило допрос мэра Киева Виталия Кличко на 26 июля

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает РБК-Украина.

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

В то жевремя, в пресс-службе уточнили, что Кличко вызвали на допрос в качестве свидетеля.

  • Напомним, мэр Киева Виталий Кличко намерен подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора телеканала 1+1 Александра Ткаченко.
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