Кличко подаст в суд на гендиректора 1+1, чтобы защитить свою репутацию
5 июля, 2019, 17:28
Мэр Киева Виталий Кличко намерен подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора телеканала 1+1 Александр Ткаченко
Об этом мэр сообщил в комментарии Радио НВ.
"В последнее время манипуляции в передачах в отношении мэра неожиданно поднялись. И манипуляции неприятные, я буду сейчас подавать по защите чести и достоинства (иск, - ред,) в суд", - заявил Кличко.
Кличко привел примеры возможных манипуляций.
"Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко" - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. ... Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стен и т.д.", - сказал городской голова.
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