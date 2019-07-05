Кличко подаст в суд на гендиректора 1+1, чтобы защитить свою репутацию

5 июля, 2019, 17:28

Мэр Киева Виталий Кличко намерен подать иск о защите чести и достоинства против генерального директора телеканала 1+1 Александр Ткаченко

Об этом мэр сообщил в комментарии Радио НВ.

"В последнее время манипуляции в передачах в отношении мэра неожиданно поднялись. И манипуляции неприятные, я буду сейчас подавать по защите чести и достоинства (иск, - ред,) в суд", - заявил Кличко.

Кличко привел примеры возможных манипуляций.

"Например, озвучили, что стеклянный "мост Кличко" - украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. ... Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стен и т.д.", - сказал городской голова.