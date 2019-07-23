Фриланд поздравляет Украину с демократическими выборами
Об этом она написала в Twitter.
"Канада приветствует украинский народ с осуществлением его демократического права во время парламентских выборов. Спасибо Ллойду Аксворси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддерживали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - говорится в сообщении.
Отметим, что ЦИК обработала более 92% протоколов: "Батькивщина" опережает "ЕС".
Canada congratulates the people of #Ukraine on exercising their democratic rights in yesterday's parliamentary elections. Thank you to Lloyd Axworthy & all Canadian election observers who supported transparency & accountability in the democratic process.- Chrystia Freeland (@cafreeland) 22 июля 2019 г.
Напомним, по данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%. Все остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют