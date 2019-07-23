Фриланд поздравляет Украину с демократическими выборами

23 июля, 2019, 08:17

Глава МИД Канады Христя Фриланд поздравила украинцев с успешным проведением демократических досрочных выборов в Верховную Раду

Об этом она написала в Twitter.

"Канада приветствует украинский народ с осуществлением его демократического права во время парламентских выборов. Спасибо Ллойду Аксворси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддерживали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - говорится в сообщении.

Отметим, что ЦИК обработала более 92% протоколов: "Батькивщина" опережает "ЕС".

Canada congratulates the people of #Ukraine on exercising their democratic rights in yesterday's parliamentary elections. Thank you to Lloyd Axworthy & all Canadian election observers who supported transparency & accountability in the democratic process. - Chrystia Freeland (@cafreeland) 22 июля 2019 г.

Напомним, по данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%. Все остальные партии не преодолевают проходной барьер в 5%.