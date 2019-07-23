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Espreso.tvСпортФаны смогут посетить матч "Динамо" против "Брюгге" бесплатно

Фаны смогут посетить матч "Динамо" против "Брюгге" бесплатно


фото: eurosport.ru
Руководство "Брюгге" сделало акцию для владельцев абонементов - фанаты бельгийского клуба смогут бесплатно посетить матч квалификации Лиги чемпионов с "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба "Брюгге".

Бельгийский "Брюгге" рассчитывает получить огромную поддержку фанатов во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Владельцы сезонных абонементов смогут посетить поединок против киевского Динамо абсолютно бесплатно.

В продажу поступило 24 000 абонементов и в кассах осталось только 100 штук. Стадион "Ян Брейдель", на котором играет "Брюгге", вмещает 29 000 зрителей.

Матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 6-го августа.

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