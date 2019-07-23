Европейские наблюдатели ENEMO положительно оценили выборы в Украине

23 июля, 2019, 12:48

Члены Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO положительно оценили процесс голосования, а также подсчета голосов и передачи протоколов

Об этом говорится в отчете наблюдателей ENEMO, передает "Интрефакс-Украина".

"Общая оценка процесса голосования была положительной почти на всех участках, на которых наблюдатели ENEMO", - отметили они.

Наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.

"Почти на всех наблюдаемых участках процедуры подсчета голосов были выполнены должным образом. Передача материалов осуществлялась упорядочено и с соблюдением всех процедур", - сообщили в миссии.