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Espreso.tvОбществоЕвропейские наблюдатели ENEMO положительно оценили выборы в Украине

Европейские наблюдатели ENEMO положительно оценили выборы в Украине

Члены Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO положительно оценили процесс голосования, а также подсчета голосов и передачи протоколов

Об этом говорится в отчете наблюдателей ENEMO, передает "Интрефакс-Украина".

"Общая оценка процесса голосования была положительной почти на всех участках, на которых наблюдатели ENEMO", - отметили они.

Наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.

"Почти на всех наблюдаемых участках процедуры подсчета голосов были выполнены должным образом. Передача материалов осуществлялась упорядочено и с соблюдением всех процедур", - сообщили в миссии.

  • Канадские наблюдатели отметили, что выборы в Верховную Раду соответствовали международным демократическим стандартам
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