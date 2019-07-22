Выборы в ВР соответствовали международным демократическим стандартам, - канадские наблюдатели

22 июля, 2019, 13:44

Канадская Миссия по наблюдению за выборами сообщила, что несмотря на определенные нарушения, избирательный процесс в Украине в значительной мере отвечал международным демократическим стандартам

Об этом говорится в пресс-релизе Канадской миссии Канады.

Канадская Миссия обнародовала свое предыдущее заявление о результатах наблюдения за парламентскими выборами 2019 году в Украине после анализа всех актуальных аспектов избирательного процесса, включая создание избирательных комиссий, печать бюллетеней, процедуры голосования и подсчета голосов в день выборов.

Глава Миссии, почетный Ллойд Аксуорти отметил: "Украинцы подтвердили свою приверженность демократическому развитию, выбрав новый парламент на выборах, в значительной степени соответствовали международным демократическим стандартам. Эти внеочередные выборы состоялись в условиях повышенных ожиданий того, что новый парламент воплотит надежды избирателей на перемены".

Согласно результатам наблюдения Миссии, голосование проходило в надлежащем порядке, хотя в отдельных случаях отмечались нарушения, в частности подкуп избирателей, наличие кандидатов-клонов и локальное злоупотребления административными ресурсами. Особенно это выражено в одномандатных округах, которые являются более уязвимыми к таким видам нарушений. Такие нарушения на местах не имели существенного влияния на результаты выборов.

"Миссия раз выражает обеспокоенность по поводу концентрации большинства СМИ, как на национальном, так и на региональном уровнях, в руках нескольких медиа-групп, ограничивает доступ к сбалансированному освещение и распространение информации о различных политических платформ и взглядов. Учитывая, что предвыборная агитация все больше проводится онлайн, информационное пространство формировался за счет черного пиара и дезинформации, а социальные медиа использовались для того, чтобы подорвать доверие к оппонентам ", - отмечают в сообщении.

Миссия Канады подчеркивает необходимость увеличения финансирования общественного вещания в соответствии с предложениями Президента Зеленского, а также более эффективного применения уже существующего антимонопольного законодательства. Кроме того, Миссия обеспокоена сложностями, с которыми сталкиваются журналисты-расследователи и активисты, чья деятельность направлена на борьбу с коррупцией. В частности серьезной проблемой остаются частые случаи запугивания и физических нападений.

Об участии женщин в политической жизни Украины, руководитель Миссии Оля Одинська-Грод отметила: "Миссия Канады приветствует увеличение числа женщин, внесенных в партийные списки, однако стоит заметить, что вопрос гендерного равенства осталось не отраженным в программах и агитационных кампаниях политических партий и кандидатов" .

Она добавила, что незначительное количество женщин, избранных в парламент, наконец означает, что они будут продолжать бороться за влияние на формирование законодательства и политики страны. "Представительство женщин в парламенте Украины остается одним из самых низких в Европе", - подчеркнула Одинська-Грод.

В Канадской миссии отметили, что, к сожалению, новый парламент избран основном без участия внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и внутренних мигрантов. Несмотря на то, что ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для ВПО и внутренних мигрантов, вопрос о требованиях регистрации их места жительства остаются нерешенными, что приводит к ограничению их избирательных прав.

Миссия Канада - это нейтральная и объективная миссия по наблюдению за выборами, которую проводит международная некоммерческая организация КАНАДЕМ, которая направлена на развитие демократии и международный мир и безопасность.