"Шахтеру" отказали в трансфере лучшего бомбардира Кубка Америки

9 июля, 2019, 09:43

Бразильский "Гремио" отклонил предложение "Шахтера" по преходу нападающего Эвертона

Об этом сообщает журналист Фарид Германо.

По данным источника, "Гремио" отказался продавать нападающего Эвертона Соареса в "Шахтер". Другой претендент на Эвертона "Манчестер Сити" также получил отказ, "Гремио" хочет сохранить нападающего.

В этом сезоне чемпионата Бразилии Эвертон провел 6 матчей, забил 3 гола.

Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Его трансферную стоимость оценивают в 20 млн евро.