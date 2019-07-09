"Шахтеру" отказали в трансфере лучшего бомбардира Кубка Америки
9 июля, 2019, 09:43
Бразильский "Гремио" отклонил предложение "Шахтера" по преходу нападающего Эвертона
Об этом сообщает журналист Фарид Германо.
По данным источника, "Гремио" отказался продавать нападающего Эвертона Соареса в "Шахтер". Другой претендент на Эвертона "Манчестер Сити" также получил отказ, "Гремио" хочет сохранить нападающего.
В этом сезоне чемпионата Бразилии Эвертон провел 6 матчей, забил 3 гола.
Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Его трансферную стоимость оценивают в 20 млн евро.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
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