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Espreso.tvМирДжонсон пообещал завершить Brexit 31 октября

Джонсон пообещал завершить Brexit 31 октября


фото: reuters
Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Европейского союза 31 октября

Об этом он заявил в своем выступлении после избрания лидером Консервативной партии и 77-м премьером Соединенного Королевства, сообщает Reuters.

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - сказал Джонсон.

Среди своих приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить [лидера лейбористов] Джереми Корбина".

"Вы выглядите испуганными? Вы чувствуете себя испуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он.

Ранее Джонсон, еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов, неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС в октябре с соглашением или без него.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.

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