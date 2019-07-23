Coca-Cola будет продавать алкоголь. С осени первый напиток запустят в Японии

23 июля, 2019, 16:56

Уже осенью Coca-Cola начнет продавать свой первый алкогольный напиток Lemon-Do по всей Японии

Об этом пишет Wall Street Journal.

Согласно сообщению, японское подразделение Coca-Cola ведет переговоры с сетями супермаркетов и магазинов о начале продаж алкогольного напитка Lemon-Do уже этой осенью.

Такие напитки известны в Японии под названием чеши. Их готовят путем смешивания газированной ароматизированной воды с сётю (японский крепкий спиртной напиток).

Компания не планирует продавать Lemon-Do за пределами Японии.