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Espreso.tvОбществоCoca-Cola будет продавать алкоголь. С осени первый напиток запустят в Японии

Coca-Cola будет продавать алкоголь. С осени первый напиток запустят в Японии


фото: soranews24
Уже осенью Coca-Cola начнет продавать свой первый алкогольный напиток Lemon-Do по всей Японии

Об этом пишет Wall Street Journal.

Согласно сообщению, японское подразделение Coca-Cola ведет переговоры с сетями супермаркетов и магазинов о начале продаж алкогольного напитка Lemon-Do уже этой осенью.

Такие напитки известны в Японии под названием чеши. Их готовят путем смешивания газированной ароматизированной воды с сётю (японский крепкий спиртной напиток).

Компания не планирует продавать Lemon-Do за пределами Японии.

 

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