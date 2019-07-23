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Espreso.tvОбществоАмнистии для боевиков не будет, - Разумков

Амнистии для боевиков не будет, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что об амнистии для людей, которые причастны к военным преступлениям на Донбассе, не может быть и речи

Об этом политик сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Украинская правда.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может. Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал Разумков.

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