"Самопомощь" обратилась в КСУ относительно отмены особого статуса Донбасса и амнистии боевиков
Об этом сообщает пресс-служба фракции.
Фракция "Самопомощь" собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и направила сегодня представление в Конституционный Суд.
"Эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко", - напомнили в партии.
Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.
Как говорится в представлении "Самопомощи", эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.
Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрания новой Верховной Рады не является препятствием для принятия решения Конституционным Судом.
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