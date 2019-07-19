"Самопомощь" обратилась в КСУ относительно отмены особого статуса Донбасса и амнистии боевиков

19 июля, 2019, 16:36

"Самопомощь" направила представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов и наемников

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Фракция "Самопомощь" собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и направила сегодня представление в Конституционный Суд.

"Эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко", - напомнили в партии.

Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.

Как говорится в представлении "Самопомощи", эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.

Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрания новой Верховной Рады не является препятствием для принятия решения Конституционным Судом.