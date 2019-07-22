Зинченко рассказал, как плакал после ухода капитана "Манчестер Сити"
22 июля, 2019, 12:00
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как переживал после решения капитана манчестерцев Венсан Компани покинуть команду
Об этом сообщает Goal.com .
"Я плакал, когда Компани объявил об уходе из клуба, никто не ожидал этого. Но это футбол, никто не знает, что может случиться. Я хотел бы оставаться на связи с ним, он легенда. В прошлом сезоне Венсан мне очень помог вне поля, на поле, в работе на позиции защитника. Он когда-то может возглавить "Манчестер Сити", почему бы и нет. Он самый умный парень, которого я знаю ", - сказал Зинченко.
33-летний Компани вернулся в "Андерлехт" и стал играющим тренером.
- 20 июля украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" против "Вулверхэмптон" в финале предсезонного турнира в Китае.
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