Зеленский подписал указ, который защитит владельцев бизнеса от рейдерства

22 июля, 2019, 18:02

Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О мерах по противодействию рейдерству".

"Вопрос рейдерства стало одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через несуществующих регистраторов или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы покончить с этим", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он отметил, что проблема рейдерства не нова. До сих пор в ручном режиме проводилось отключение недобросовестных регистраторов, однако рейдерство оставалось. Поэтому указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, просматривающего транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

В Офисе президента считают, что эти изменения помогут предпринимателям вести бизнес безопасно и минимизировать риски рейдерства в Украине.