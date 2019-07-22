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Espreso.tvОбществоВремени на эксперименты нет. Данилюк о кандидатах в премьеры

Времени на эксперименты нет. Данилюк о кандидатах в премьеры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что его приоритетом сейчас является реформирование СНБО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк, добавив, что выдвижение его на пост премьер-министра зависит от президента Владимира Зеленского.

По его словам, он сейчас имеет очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО. "Это очень важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно уделять много внимания", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО убежден, что премьер должен иметь практические знания в экономике. "Нужно понимать, что работает, что не работает. Сейчас нет времени, чтобы проводить какие-то эксперименты", - подчеркнул он.

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