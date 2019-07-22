Времени на эксперименты нет. Данилюк о кандидатах в премьеры
22 июля, 2019, 00:01
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что его приоритетом сейчас является реформирование СНБО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - отметил Данилюк, добавив, что выдвижение его на пост премьер-министра зависит от президента Владимира Зеленского.
По его словам, он сейчас имеет очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО. "Это очень важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому нужно уделять много внимания", - сказал Данилюк.
Секретарь СНБО убежден, что премьер должен иметь практические знания в экономике. "Нужно понимать, что работает, что не работает. Сейчас нет времени, чтобы проводить какие-то эксперименты", - подчеркнул он.
- Ранее сообщалось, что президентская партия "Слуга народа" имеет 3-4 кандидатуры на должность премьер-министра.
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