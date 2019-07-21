В партии "Слуга народа" заговорили о кандидатах в премьеры

21 июля, 2019, 23:07

Президентская партия "Слуга народа" имеет 3-4 кандидатуры на пост премьер-министра

Об этом заявил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия (Браун), передает Общественное .

"О премьере - он должен точно быть не политическим, а технократическим, уже об этом сказал президент. Должен быть человек профессиональный, который пользуется авторитетом среди западных партнеров", - сказал он.

По словам Арахамии, "Слуга народа" не рассматривает на пост премьера кандидатуры Тимошенко и Игоря Палицы - экс-главы Одесской облгосадминистрации, соратника олигарха Игоря Коломойского.

Один из журналистов предложил ряд кандидатур: секретарь СНБО Александр Данилюк, глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев и директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко. На это Арахамия ответил: "Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках".