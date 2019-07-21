//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ партии "Слуга народа" заговорили о кандидатах в премьеры

В партии "Слуга народа" заговорили о кандидатах в премьеры

Президентская партия "Слуга народа" имеет 3-4 кандидатуры на пост премьер-министра

Об этом заявил четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия (Браун), передает Общественное .

"О премьере - он должен точно быть не политическим, а технократическим, уже об этом сказал президент. Должен быть человек профессиональный, который пользуется авторитетом среди западных партнеров", - сказал он.

По словам Арахамии, "Слуга народа" не рассматривает на пост премьера кандидатуры Тимошенко и Игоря Палицы - экс-главы Одесской облгосадминистрации, соратника олигарха Игоря Коломойского.

Один из журналистов предложил ряд кандидатур: секретарь СНБО Александр Данилюк, глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев и директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко. На это Арахамия ответил: "Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать