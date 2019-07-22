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Espreso.tvМирТурция пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

Турция пообещала ответить на санкции США за покупку С-400


фото: mfa.gov.tr
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова дать ответ в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает TGRT.

По словам Чавушоглу, вопрос соответствующих мер обсуждается лидерами стран. Также тема ответа на американские санкций обсуждается и по дипломатическим каналам.

"Если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы примем соответствующий шаг", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.

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