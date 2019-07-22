Турция пообещала ответить на санкции США за покупку С-400
22 июля, 2019, 17:50
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова дать ответ в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400
Об этом сообщает TGRT.
По словам Чавушоглу, вопрос соответствующих мер обсуждается лидерами стран. Также тема ответа на американские санкций обсуждается и по дипломатическим каналам.
"Если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы примем соответствующий шаг", - подчеркнул глава турецкого МИД.
Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют