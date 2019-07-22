Турция пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

22 июля, 2019, 17:50

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова дать ответ в случае введения санкций со стороны Соединенных Штатов из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает TGRT.

По словам Чавушоглу, вопрос соответствующих мер обсуждается лидерами стран. Также тема ответа на американские санкций обсуждается и по дипломатическим каналам.

"Если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы примем соответствующий шаг", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Напомним, сенаторы США от Республиканской и Демократической партий призывают президента Дональда Трампа ввести санкции за закупку российских ЗРК С-400.