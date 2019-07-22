Садовый заявил, что уходит с поста председателя "Самопомочи"
22 июля, 2019, 01:43
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что уходит с поста главы партии "Самопомощь"
Об этом сообщает ТСН .
"Думаю, что это такой нормальный демократический принцип: если ты не привёл партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя", - объяснил свое решение Садовый.
При этом политик отметил, что останется членом партии. Имя вероятного следующего руководителя партии Садовый не назвал.
"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти 5 лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил Садовый.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
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