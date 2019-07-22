Садовый заявил, что уходит с поста председателя "Самопомочи"

22 июля, 2019, 01:43

Об этом сообщает ТСН .

"Думаю, что это такой нормальный демократический принцип: если ты не привёл партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя", - объяснил свое решение Садовый.

При этом политик отметил, что останется членом партии. Имя вероятного следующего руководителя партии Садовый не назвал.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти 5 лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил Садовый.