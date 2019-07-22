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Espreso.tvМирПомпео опроверг утверждение Ирана об аресте агентов ЦРУ

Помпео опроверг утверждение Ирана об аресте агентов ЦРУ


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео опровергает заявление Ирана о задержании 17 агентов Центрального разведывательного управления США

По его словам, он скептически относится к заявлениям Тегерана, поскольку иранские власти неоднократно были "разоблачены во лжи", передает Reuters.

"У иранского режима многолетний опыт лжи... Я бы отнесся с огромным недоверием к любому утверждение Ирана о действиях, которые они совершили", - заявил Помпео.

Госсекретарь отказался комментировать какие-либо конкретные аресты в Иране, отметив, что на данный момент американские дипломаты работают над возвращением ряда американцев из Ирана.

Напомним, что спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 агентов, работавших на ЦРУ. Некоторые из арестованных были приговорены к смертной казни.

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