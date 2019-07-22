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Espreso.tvМирИран говорит, что разоблачил 17 шпионов ЦРУ: некоторых приговорили к смертной казни

Иран говорит, что разоблачил 17 шпионов ЦРУ: некоторых приговорили к смертной казни


фото: reuters
Спецслужбы Ирана заявили об аресте 17 агентов, работавших на ЦРУ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

По словам одного из официальных представителей контрразведки, некоторые из арестованных были приговорены к смертной казни.

"Шпионы были обнаружены в чувствительных и жизненно важных секторах экономики, ядерной, военной и кибернетической сферах ... они собирали секретную информацию", - говорится в заявлении разведки.

Пока неясно, связаны ли эти аресты с "разоблачением" Ираном крупной сети кибершпионажа, которой якобы руководили спецслуж США.

В июле начался очередной виток напряженности между Западом и Ираном.

Иранские ВМС систематически препятствуют прохождению иностранных нефтяных танкеров через Ормузский пролив. В частности, было захвачено несколько британских танкеров.

13 июня в заливе Омана подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры, а за месяц до этого в результате диверсий были повреждены четыре судна у побережья ОАЭ.

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