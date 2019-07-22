Иран говорит, что разоблачил 17 шпионов ЦРУ: некоторых приговорили к смертной казни
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
По словам одного из официальных представителей контрразведки, некоторые из арестованных были приговорены к смертной казни.
"Шпионы были обнаружены в чувствительных и жизненно важных секторах экономики, ядерной, военной и кибернетической сферах ... они собирали секретную информацию", - говорится в заявлении разведки.
Пока неясно, связаны ли эти аресты с "разоблачением" Ираном крупной сети кибершпионажа, которой якобы руководили спецслуж США.
В июле начался очередной виток напряженности между Западом и Ираном.
Иранские ВМС систематически препятствуют прохождению иностранных нефтяных танкеров через Ормузский пролив. В частности, было захвачено несколько британских танкеров.
13 июня в заливе Омана подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры, а за месяц до этого в результате диверсий были повреждены четыре судна у побережья ОАЭ.
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