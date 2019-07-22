В Балаклее застрелился солдат срочной службы

22 июля, 2019, 17:23

В воинской части в Балаклее Харьковской области застрелился солдат срочной службы

Об этом сообщил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Укринформ".

Инцидент зафиксирован 21 июля около 5:46.

"Призывник из Днепра 1998 года рождения, будучи часовым, закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову из АК-47", - рассказал Зубко.

О происшествии сообщили в военную прокуратуру, открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".

Устанавливаются обстоятельства инцидента, назначены экспертизы.