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Espreso.tvОбществоВ Балаклее застрелился солдат срочной службы

В Балаклее застрелился солдат срочной службы


фото: informator
В воинской части в Балаклее Харьковской области застрелился солдат срочной службы

Об этом сообщил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Укринформ".

Инцидент зафиксирован 21 июля около 5:46.

"Призывник из Днепра 1998 года рождения, будучи часовым, закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову из АК-47", - рассказал Зубко.

О происшествии сообщили в военную прокуратуру, открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".

Устанавливаются обстоятельства инцидента, назначены экспертизы.

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