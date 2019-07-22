В Балаклее застрелился солдат срочной службы
22 июля, 2019, 17:23
В воинской части в Балаклее Харьковской области застрелился солдат срочной службы
Об этом сообщил заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, передает "Укринформ".
Инцидент зафиксирован 21 июля около 5:46.
"Призывник из Днепра 1998 года рождения, будучи часовым, закрылся в защитном сооружении, которое находится на балансе воинской части, и выстрелил себе в голову из АК-47", - рассказал Зубко.
О происшествии сообщили в военную прокуратуру, открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( "умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".
Устанавливаются обстоятельства инцидента, назначены экспертизы.
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