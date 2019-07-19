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Espreso.tvСпортЛаскаво просимо: капитан "Аталанты" поздравил Малиновского с дебютом на украинском языке

Ласкаво просимо: капитан "Аталанты" поздравил Малиновского с дебютом на украинском языке

Капитан "Аталанты" аргентинец Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в итальянском клубе на украинском языке

Об этом Гомес написал в Instagram.

После дебютного матча Малиновского за новую команду против "Брусапорто", аргентинец, игравший за харьковский "Металлист", выложил Сторис с фото футболиста сборной Украины и написал на украинском "Ласкаво просимо".

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