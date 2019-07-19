Ласкаво просимо: капитан "Аталанты" поздравил Малиновского с дебютом на украинском языке

19 июля, 2019, 11:46

Капитан "Аталанты" аргентинец Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в итальянском клубе на украинском языке

Об этом Гомес написал в Instagram.

После дебютного матча Малиновского за новую команду против "Брусапорто", аргентинец, игравший за харьковский "Металлист", выложил Сторис с фото футболиста сборной Украины и написал на украинском "Ласкаво просимо".