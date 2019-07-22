Футбольный тренер перенес сердечный приступ во время матча в Румынии
Об этом сообщает Sport.ro .
Тренеру оказали медицинскую помощь во время матча чемпионата Румынии против "КСУ Краевая". 51-летний специалист потерял сознание на 25-й минуте встречи. Няго перенес сердечный приступ. Ему на месте оказали экстренную помощь, после чего он был доставлен в больницу, где было продолжено лечение. Жизнь специалиста вне опасности.
Няго возглавил команду месяц назад, сменив Мирча Редник. Болельщики клуба выступают против отставки Редник и во время сегодняшнего матча скандировали кричалки с требованием к Няго оставить свой пост.
"В течение двух дней он не ел, пил много кофе. Очень сильно повлияло на него, что болельщики призывали его к отставке с первых минут", - сказали в окружении тренера.
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