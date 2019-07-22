//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутбольный тренер перенес сердечный приступ во время матча в Румынии

Футбольный тренер перенес сердечный приступ во время матча в Румынии


фото: digisport.ro
В главного тренера бухарестского "Динамо" Эудженио Няго случился сердечный приступ во время матча чемпионата Румынии

Об этом сообщает Sport.ro .

Тренеру оказали медицинскую помощь во время матча чемпионата Румынии против "КСУ Краевая". 51-летний специалист потерял сознание на 25-й минуте встречи. Няго перенес сердечный приступ. Ему на месте оказали экстренную помощь, после чего он был доставлен в больницу, где было продолжено лечение. Жизнь специалиста вне опасности.

Няго возглавил команду месяц назад, сменив Мирча Редник. Болельщики клуба выступают против отставки Редник и во время сегодняшнего матча скандировали кричалки с требованием к Няго оставить свой пост.

"В течение двух дней он не ел, пил много кофе. Очень сильно повлияло на него, что болельщики призывали его к отставке с первых минут", - сказали в окружении тренера.

  • 13 июля знаменитый сербский футболист и тренер Михайлович заявил, что болен лейкемией .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать