Легендарный сербский футболист заявил, что смертельно болен

13 июля, 2019, 19:09

Знаменитый сербский футболист и тренер Михайлович заявил, что болен лейкемией

О со ссылкой на Football Italia сообщает SportOboz.

"У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивная, но победить можно. Уверен, что я выиграю эту битву. я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня", - сказал Михайлович на пресс-конференции.

Врач итальянского футбольного клуба "Болонья", который тренирует серб, добавил, что Михайлович продолжит тренировать.

"У него нет симптомов, это очень хорошее начало. Со вторника он будет посещать больницу для процедур, мы в надежных руках. Он сможет продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или что-то сделали плохо. пока не можем сказать, сколько займет лечение. Мы знаем диагноз, но пока не знаем точный тип лейкемии, соответственно, неизвестен и способ лечения или его сроки. Я знаю его 10 лет, он вернется еще сильнее психологически и физически. Он просто танк!" - рассказал врач.