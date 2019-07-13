//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛегендарный сербский футболист заявил, что смертельно болен

Легендарный сербский футболист заявил, что смертельно болен


фото: beIN SPORTS
Знаменитый сербский футболист и тренер Михайлович заявил, что болен лейкемией

О со ссылкой на Football Italia сообщает SportOboz.

"У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивная, но победить можно. Уверен, что я выиграю эту битву. я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня", - сказал Михайлович на пресс-конференции.

Врач итальянского футбольного клуба "Болонья", который тренирует серб, добавил, что Михайлович продолжит тренировать.

"У него нет симптомов, это очень хорошее начало. Со вторника он будет посещать больницу для процедур, мы в надежных руках. Он сможет продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или что-то сделали плохо. пока не можем сказать, сколько займет лечение. Мы знаем диагноз, но пока не знаем точный тип лейкемии, соответственно, неизвестен и способ лечения или его сроки. Я знаю его 10 лет, он вернется еще сильнее психологически и физически. Он просто танк!" - рассказал врач.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июля, 2019 суббота

больше новостей

13 июля, 2019 суббота

12 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать