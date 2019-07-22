День на фронте прошел без нарушений перемирия
22 июля, 2019, 19:25
В понедельник, 22 июля, по состоянию на 19:00 в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских военнослужащих в течение дня не зафиксировано.
Накануне, 21 июля, по подозрению в участии в вооруженных формированиях РФ и ее наемников военные задержали и передали правоохранителям трех человек.
- Напомним, в день парламентских выборов 21 июля на Донбассе погибли двое украинских военных .
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