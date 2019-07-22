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Espreso.tvОбществоВ день выборов на Донбассе погибли двое украинских военных

В день выборов на Донбассе погибли двое украинских военных

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 1 раз.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два украинских военнослужащих погибли и два получили ранения. По данным разведки, 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

 

 

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