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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского


фото: apcourtkiev
Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат. Таким образом НБУ рассчитывал погасить задолженность банка по кредитам

Соответствующие сведения появились в судебном реестре.

Это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы олигарха наложила Генеральная прокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами накануне национализации в 2016 году. Эти активы находились в ипотеке Нацбанка и пока учреждение пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте "Буковель", а также имущество металлургических заводов Коломойского в Украине.

  • Напомним, в июле 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что были наложены аресты на ликвидное имущество "ПриватБанка" и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости ООО "Приватофис".

  • Согласно материалам уголовного дела, "ПриватБанк" предоставил кредит ООО "Приватофис". В залог для банка были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика.

  • Следователь судья Печерского районного суда. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис" , которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка".

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