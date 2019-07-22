Апелляционный суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

22 июля, 2019, 11:53

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины в снятии ареста с активов бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и компаний, которые ему принадлежат. Таким образом НБУ рассчитывал погасить задолженность банка по кредитам

Соответствующие сведения появились в судебном реестре.

Это уже второе решение не в пользу Нацбанка. Сам арест на активы олигарха наложила Генеральная прокуратура по делу о возможном выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами накануне национализации в 2016 году. Эти активы находились в ипотеке Нацбанка и пока учреждение пытается их продать, чтобы погасить эту ипотеку.

Среди арестованного имущества, в частности, земельные участки на горнолыжном курорте "Буковель", а также имущество металлургических заводов Коломойского в Украине.