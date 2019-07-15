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Espreso.tvОбществоСуд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского

Суд снял арест с более 400 объектов недвижимости Коломойского


фото: nv.ua
Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка"

Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Судья постановил, что арест на имущество ООО "Приватофис" "был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины" .

В своем решении суд ссылается на решение Европейского суда по правам человека, согласно которым "вмешательство государственного органа в право на мирное владение имуществом должно обеспечить "справедливый баланс" между общим интересом общества и требованиями защиты основных прав конкретного лица".

  • Напомним, в июле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что были наложены аресты на ликвидное имущество "ПриватБанка" и связанные с ним структуры - более 700 объектов недвижимости ООО "Приватофис".
  • Согласно материалам уголовного дела, "ПриватБанк" предоставил кредит ООО "Приватофис". В залог для банка были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика.
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