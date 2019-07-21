Зеленский сказал, кто может стать премьером
21 июля, 2019, 20:52
Президент Украины Владимир Зеленский завил, что премьер-министром Украины должно стать новое лицо
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зеленский ответил на вопрос о том, может ли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стать премьер-министром Украины.
"Премьер-министром Украины должно быть новое лицо, специалист в экономике", - сказал он.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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